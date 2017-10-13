В Македонии вышел сборник цитат Владимира Путина

СКОПЬЕ, 13 октября. /Корр. ТАСС Алексей Фомин/. В македонской столице Скопье прошла презентация книги "Слова, меняющие мир", представляющей собой сборник цитат президента России Владимира Путина, переведенных на македонский язык. Презентация книги была организована издательским домом "Гюрга" при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Македония и Россотрудничества.

Как заявила на церемонии Эмилия Гелева, организатор презентации и автор предисловия к книге, для названия сборника невозможно подобрать лучших слов, которые бы в полной мере отразили то, что делает российский президент, "изменивший ход мировой геополитической истории".

"Все большим становится число приверженцев и сторонников Владимира Путина, понимающих его борьбу, направленную на трансформацию мира - от англо-американской гегемонии к мультиполярности с равновесием в отношениях между народами" , - рассказала Гелева.

"Умение не только трезво оценивать настоящее и видеть будущее, но и иметь мужество говорить честно и открыто, не следовать в русле разрушительного мейнстрима, а предлагать позитивную повестку дня и взвешенные решения - весьма редкие ныне качества для политика. Путин предлагает всем членам международного сообщества взаимовыгодное и уважительное сотрудничество, равную безопасность для всех - как больших, так и малых государств, выступает против диктата и вмешательства в дела других стран, против опасного разделения мира на военно-политические блоки и расширение зон их влияния как фактора, провоцирующего взаимное недоверие и конфронтацию", - заявил на торжественной презентации посол России в Македонии Олег Щербак.

Книга "Слова, меняющие мир" представляет собой сборник из девятнадцати статей и выступлений российского президента, включая его речи на международных конференциях и выступления перед общественностью. Сборник начинается и заканчивается выступлениями главы российского государства на Генеральной ассамблее ООН в 2003 и 2005 годах.

Сборник цитат Владимира Путина является первой книгой в серии "Весь мир - сцена", выпуск которой был начат в 2017 году в честь 30-летия основания издательского дома "Гюрга".

В рамках данной серии планируется издание ряда книг, посвященных деятельности ведущих мировых политиков.