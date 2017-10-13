Сирия вынесет на МПС вопрос о недопустимости вмешательства в дела государств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг вынесет на рассмотрение 137-й ассамблеи Межпарламентского союза вопрос о недопустимости вмешательства стран в дела суверенных государств.

"Мы выступим с предложением внести в повестку дня ассамблеи Межпарламентского союза такой пункт, который запрещает вмешательство в суверенные дела государств со стороны других субъектов международных отношений", - сказал Сабаг в пятницу на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

"Это очень правильная инициатива", - сказал в свою очередь Володин. Он отметил, что "впервые она [инициатива] была рассмотрена в рамках заседания Межпарламентского союза в Дакке". "Была очень жаркая дискуссия по этому вопросу, и МПС высказался однозначно о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств", - сказал спикер.

По его словам, "члены Межпарламентского союза к этому разговору более чем готовы". "Они вашу точку зрения в большинстве разделяют. Решение, которое принималось, было поддержано большинством голосов, и понимание есть, что именно так оно и должно быть", - добавил председатель нижней палаты парламента.