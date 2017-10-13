Норвегия усилит оборону граничащих с РФ северных районов страны

ОСЛО, 13 октября. /ТАСС/. Правительство Норвегии намерено существенно укрепить оборону северных рубежей страны, в особенности в граничащей с Мурманской областью губернии Финнмарк.

Об этом заявила в пятницу министр обороны страны Ине Эриксен Сёрейде, представляя план реформирования норвежских Сухопутных войск и состоящей из резервистов Национальной гвардии (Хемверна).

Предлагается усилить приграничный гарнизон в коммуне Сёр-Варангер, отвечающий за охрану почти 200-километровой сухопутной границы между Норвегией и Россией. Ведомство также намерено создать новый бронетанковый батальон, который будет размещен на базе Порсангмуэн в Западном Финнмарке - примерно в 200 км по прямой от границы с РФ.

В общей сложности речь идет о 400 военнослужащих, включая призывников, которые будут размещены на территории заполярной губернии. Элитный мотопехотный батальон "Телемарк" будет сохранен в нынешнем виде, а 2-й батальон Сухопутных войск (600 человек), базирующегося в Шольде (северная губерния Тромс), будет превращен из пехотного в моторизованный.

"Ситуация в сфере безопасности стала более сложной и менее предсказуемой. Это оказывает свое влияние на то, как должны быть организованы Вооруженные силы страны", - отметила Сёрейде, не уточнив, где именно Норвегия видит угрозы своей безопасности.

В общей сложности правительство планирует выделить 60 млрд крон ($7,6 млрд по текущему курсу) на реформирование сухопутных войск и Хемверна до 2034 года. 10% этой суммы предназначены на создание необходимой инфраструктуры, а 90% - на приобретение новой военной техники и оборудования. Танки, находящиеся на вооружении норвежской армии с 80-х годов, предлагается не модернизировать, а заменить современными машинами. Планируется также закупить новые артиллерийские и зенитные системы, средства радиоэлектронной борьбы и высокоточное оружие большой дальности.

Документ предполагает сокращение численности Хемверна с нынешних 45 тыс. человек до 38 тыс. При этом для части призывников срок службы планируется увеличить с 12 до 16 месяцев и делать больший упор на подготовку резервистов.

План, предложенный правительством меньшинства, еще должен получить одобрение парламента.