Трамп назвал Иран страной, не имеющей равных в поддержке терроризма

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Иран является страной, по существу не имеющей себе равных в плане поддержки терроризма. С таким обвинением в адрес Тегерана выступил в пятницу президент США Дональд Трамп.
"Во второй половине дня я буду произносить речь, посвященную Ирану, - террористической стране, подобной которых есть немного. Думаю, она [речь] покажется вам очень интересной", - сказал глава администрации США на проходящем в Вашингтоне заседании ассоциации, представляющей американских избирателей, придерживающихся консервативных взглядов.
Одновременно Трамп заявил, что у США теперь начинают улучшаться отношения с Исламабадом. "Я открыто говорил, что Пакистан неимоверно эксплуатировал отношения с нашей страной на протяжении многих лет. Но у нас начинают завязываться настоящие отношения с Пакистаном, и они вновь начинают уважать нас как страну, равно как и другие государства", - убежден хозяин Белого дома. "Я хочу поблагодарить власти Пакистана за то, что они делают", - добавил американский лидер.
По его словам, нынешняя администрация США создает новые партнерства, стремясь к миру, и одновременно предпринимает решительные действия против тех, кто угрожает американцам. "При этом США всегда будут поддерживать своего дорогого друга и партнера - Израиль", - сказал Трамп.
Он также в очередной раз предупредил о намерении нейтрализовать угрозы со стороны радикального исламского терроризма и сохранять в силе односторонние санкции в отношении Кубы и Венесуэлы. "Мы противостоим режимам-изгоям - от Ирана до Северной Кореи. Мы бросаем вызов коммунистической диктатуре Кубы и социалистическому угнетению в Венесуэле, и мы не отменим санкции в отношении этих репрессивных режимов, пока они не восстановят политические и религиозные свободы для своих народов", - заявил президент США.