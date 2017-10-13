Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана

Международная панорама
13 октября, 18:52 UTC+3 ВАШИНГТОН 13, октября. /ТАСС

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также сообщил, что президент предложит Конгрессу обозначить ограничения, касающиеся ядерной программы Ирана, как бессрочные

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен призвать Конгресс внести поправки в закон, регламентирующий контроль за выполнением Ираном сделки по атому, обозначив в нем так называемые критические точки, при пересечении которых в отношении Тегерана будут автоматически возобновлены санкции, отмененные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон на специальном брифинге для журналистов, законодателям будет также предложено обозначить ограничения, касающиеся ядерной программы Ирана, как бессрочные.

Смотрите также

Трамп поручит минфину разработать пакет санкций против ВС Ирана

Трамп решил попытаться "исправить" СВПД, прежде чем просто выйти из него

Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану

Тиллерсон пояснил, что после того как Трамп объявит о том, что Иран не соблюдает СВПД, и уведомит об этом Конгресс, у законодателей будет три варианта действий. "[При первом сценарии] Конгресс решает ничего не делать, после этого президент сертифицирует сделку, мы продолжаем выполнять положения СВПД и не возобновляем санкции. Иначе говоря, Конгресс решает ничего не делать", - пояснил он.

"Конгресс также может принять решение возобновить санкции. Если он сделает это, то это поставит под вопрос СВПД", - указал Тиллерсон.

"Однако есть и третий вариант, который президент хочет предложить Конгрессу. <...> Он подразумевает внесение поправок в INARA (Iran Nuclear Agreement Review Act - документ, дающий Конгрессу право пересматривать соглашения, заключенные "шестеркой" и Ираном - прим. ТАСС) и добавить в него четкие критические точки: если Иран пересекает эти критические точки, то санкции автоматически вводятся вновь. Никаких дополнительных действий при этом больше не нужно будет предпринимать - санкции просто автоматически будут введены заново", - объяснил руководитель внешнеполитического ведомства.

Он также уточнил, что эти критические точки будут касаться "не только непосредственно ядерной программы Ирана, но и таких вещей, как его ракетная программа".

Кроме того, по словам госсекретаря, Трамп хочет от законодателей внесения поправок в INARA, касающихся оговоренного периода, в течение которого действуют международные ограничения в отношении ядерной программы Ирана. Иначе говоря, по словам Тиллерсона, Трамп хочет добиться того, чтобы ограничения в отношении Ирана на разработки в сфере атома были бессрочными. "Эти поправки помогут оставить в силе СВПД", - объяснил Тиллерсон.

Сертификация

Трамп долгое время угрожает торпедировать сделку, которая установила жесткие ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на отмену международных санкций. Каждые 90 дней глава государства, в соответствии с INARA, должен заверять Конгресс, что Иран выполняет взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Решение президента не сертифицировать сделку приведет к 60-дневному анализу Конгрессом следующих шагов страны в этом вопросе. Вместе с тем одностороннее решение американского лидера не приведет к полному расторжению соглашения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Украина подала в ВТО третий иск против России
6
США внесли в санкционный список КСИР Ирана
7
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама