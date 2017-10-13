Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен призвать Конгресс внести поправки в закон, регламентирующий контроль за выполнением Ираном сделки по атому, обозначив в нем так называемые критические точки, при пересечении которых в отношении Тегерана будут автоматически возобновлены санкции, отмененные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Как заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон на специальном брифинге для журналистов, законодателям будет также предложено обозначить ограничения, касающиеся ядерной программы Ирана, как бессрочные.

Тиллерсон пояснил, что после того как Трамп объявит о том, что Иран не соблюдает СВПД, и уведомит об этом Конгресс, у законодателей будет три варианта действий. "[При первом сценарии] Конгресс решает ничего не делать, после этого президент сертифицирует сделку, мы продолжаем выполнять положения СВПД и не возобновляем санкции. Иначе говоря, Конгресс решает ничего не делать", - пояснил он.

"Конгресс также может принять решение возобновить санкции. Если он сделает это, то это поставит под вопрос СВПД", - указал Тиллерсон.

"Однако есть и третий вариант, который президент хочет предложить Конгрессу. <...> Он подразумевает внесение поправок в INARA (Iran Nuclear Agreement Review Act - документ, дающий Конгрессу право пересматривать соглашения, заключенные "шестеркой" и Ираном - прим. ТАСС) и добавить в него четкие критические точки: если Иран пересекает эти критические точки, то санкции автоматически вводятся вновь. Никаких дополнительных действий при этом больше не нужно будет предпринимать - санкции просто автоматически будут введены заново", - объяснил руководитель внешнеполитического ведомства.

Он также уточнил, что эти критические точки будут касаться "не только непосредственно ядерной программы Ирана, но и таких вещей, как его ракетная программа".

Кроме того, по словам госсекретаря, Трамп хочет от законодателей внесения поправок в INARA, касающихся оговоренного периода, в течение которого действуют международные ограничения в отношении ядерной программы Ирана. Иначе говоря, по словам Тиллерсона, Трамп хочет добиться того, чтобы ограничения в отношении Ирана на разработки в сфере атома были бессрочными. "Эти поправки помогут оставить в силе СВПД", - объяснил Тиллерсон.

Сертификация

Трамп долгое время угрожает торпедировать сделку, которая установила жесткие ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на отмену международных санкций. Каждые 90 дней глава государства, в соответствии с INARA, должен заверять Конгресс, что Иран выполняет взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Решение президента не сертифицировать сделку приведет к 60-дневному анализу Конгрессом следующих шагов страны в этом вопросе. Вместе с тем одностороннее решение американского лидера не приведет к полному расторжению соглашения.