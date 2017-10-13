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Глава МИД Румынии выразил озабоченность новым украинским законом об образовании

Международная панорама
13 октября, 18:50 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 13, октября. /ТАСС

Теодор Мелешкану призвал министра иностранных дел Украины Павла Климкина к "активному диалогу" для урегулирования проблемной ситуации

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БУХАРЕСТ, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил в пятницу в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павлом Климкиным, что новый закон об образовании на Украине - "очень чувствительная тема в отношениях между двумя странами".

"Я выразил озабоченность негативными последствиями этого закона для школьников, которые учатся на румынском языке на Украине, - сказал он, - и предложил украинской стороне выдвинуть решения, с тем чтобы процесс преподавания на румынском языке был гарантирован на протяжении всего среднего цикла образования, по крайней мере, на нынешнем уровне".

"Ситуация может быть урегулирована удовлетворительным образом только путем активного диалога", - подчеркнул Мелешкану, напомнив, что украинское сообщество в Румынии насчитывает 51 тыс. человек, в том числе 7,5 тыс. детей и подростков, которые обучаются на родном языке в 90 учебных заведениях.

В свою очередь глава украинского МИД, совершивший однодневный рабочий визит в Румынию, сказал, что "новый закон об образовании не направлен против этнических меньшинств, его цель - предоставить новые возможности гражданам Украины независимо от их национальности". "Мы не заинтересованы в ассимиляции", - добавил он.

"Никто не хочет закрывать школы или увольнять учителей", - сказал Климкин. "Смысл этого закона в том, чтобы оставить систему образования на румынском языке и добавить к ней систему образования на украинском языке, чтобы все граждане Украины могли использовать все возможности для самореализации в стране".

Ранее между Украиной и рядом соседних стран возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого об изучении на Украине языков национальных меньшинств возмутила сразу несколько стран, в том числе Румынию и Венгрию. Из-за принятия этого закона президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который он должен был нанести в октябре.

Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на государственном языке, а языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет, и образование на Украине станет целиком украиноязычным.

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Темы
Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Персоны
Йоханнис, Клаус Мелешкану, Теодор Климкин, Павел Анатольевич
Страны
Украина Румыния Венгрия
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