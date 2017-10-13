Новый посол США в РФ поблагодарил Москву за теплый прием

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что вернулся в РФ после поездки в США и благодарен Москве за теплый прием.

"Позвольте мне выразить благодарность за теплый прием, который мне и моей семье оказали здесь в Москве", - сказал Хантсман в видеообращении, размещенном в пятницу в Twitter посольства.

Посол также пригласил пользователей соцсети задать ему вопросы онлайн. "Я хочу узнать больше о России и ее культуре, о талантливых замечательных людях, которые тут живут", - отметил он.

Хочешь узнать больше о новом после США? У тебя есть возможность задать вопрос послу Джону Хантсману! Используй хэштег #AskTheAmbassador pic.twitter.com/BdvMMz1ePs — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 октября 2017 г.

3 октября в Кремле прошла церемония вручения президенту Владимиру Путину верительных грамот новыми послами в РФ из двадцати государств, в том числе из США. В рамках церемонии новый американский посол в России Джон Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном. Он также отметил, что планирует "встречаться с россиянами из самых разных сфер общества".

На следующий день, 4 октября, посол отбыл обратно в Вашингтон для проведения ряда встреч.