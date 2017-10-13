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Новый посол США в РФ поблагодарил Москву за теплый прием

Международная панорама
13 октября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Джон Хантсман также заявил, что хотел бы ближе познакомиться с особенностями русской культуры и больше узнать о "талантливых и замечательных людях", которые живут в стране

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Посол США в России Джон Хантсман сообщил, что вернулся в РФ после поездки в США и благодарен Москве за теплый прием.

"Позвольте мне выразить благодарность за теплый прием, который мне и моей семье оказали здесь в Москве", - сказал Хантсман в видеообращении, размещенном в пятницу в Twitter посольства.

Посол также пригласил пользователей соцсети задать ему вопросы онлайн. "Я хочу узнать больше о России и ее культуре, о талантливых замечательных людях, которые тут живут", - отметил он.

3 октября в Кремле прошла церемония вручения президенту Владимиру Путину верительных грамот новыми послами в РФ из двадцати государств, в том числе из США. В рамках церемонии новый американский посол в России Джон Хантсман заявил, что намерен работать над восстановлением доверия между Москвой и Вашингтоном. Он также отметил, что планирует "встречаться с россиянами из самых разных сфер общества".

На следующий день, 4 октября, посол отбыл обратно в Вашингтон для проведения ряда встреч.

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Персоны
Хантсман, Джон Путин, Владимир Владимирович
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