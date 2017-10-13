Президент Вучич: Сербия привержена цели вступления в ЕС при сохранении отношений с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Сербия остается привержена своей цели вступления в Евросоюз, намереваясь сохранить при этом дружественные отношения с Россией, Китаем и другими странами. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству Associated Press сербский президент Александар Вучич.

"Мы знаем, куда мы идем, и это означает, что мы находимся на пути к нашему [членству в] ЕС, что является стратегической целью нашей страны", - отметил глава государства. "В то же самое время мы хотим сохранить самые лучшие отношения в Россией, Турцией, Китаем, США и всеми другими [странами]", - отметил он.

"Я думаю, что каждый член [сербского] правительства делает все возможное для выполнения наших целей", - отметил Вучич. По его словам, одной из основных задач Сербии "является полноправное членство в ЕС". "Я считаю, что мы должны быть частью Европейского союза. Это моя задача, моя работа, и я ее выполню", - подчеркнул он.

Президент также заявил, что сотрудничество с РФ не помешает планам вступления Сербии в состав Евросоюза, отмечает агентство. В начале этого месяца Москва передала Белграду шесть многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29, что, как пишет агентство, привело к озабоченности со стороны представителей ряда стран Запада.

"Я не вижу в этом ничего плохого, это работает и будет работать", - приводит АП слова главы сербского государства. "В этом заключается наша политика, и мы [придерживаемся политики] военного нейтралитета", - добавил он.

"Мы заботимся о собственной безопасности, и именно по этой причине мы приобрели два вертолета у России, девять вертолетов у Германии и Франции", - заявил сербский лидер. По словам Вучича, руководствуясь именно соображениями безопасности, Белград "будет приобретать и другие вещи у других" стран. Как отметил президент, все это абсолютно соответствует интересам сербского государства.

Европейские амбиции Белграда

Представители сербского руководства ранее высказывали разочарование затягивающимся процессом подготовки к вступлению в ЕС. Белград ожидал, что присоединение к евросообществу может произойти к 2019 году, однако побывавший в сентябре с визитом в Сербии еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан дал понять, что ранее 2025 года вступления страны в ЕС не произойдет.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в ЕС при сохранении дружеских отношений с РФ и КНР и развитии отношений с США. Белград намерен сохранять нейтралитет в военном отношении, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе. В частности, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - признания независимости Косово и прекращения дружеских отношений с РФ, в том числе закрытия Российско-сербского гуманитарного центра в Нише.