Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава парламента Сирии поблагодарил военных РФ за помощь в борьбе с терроризмом

Международная панорама
13 октября, 19:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, октября. /ТАСС

Хаммуд Сабаг также высоко оценил усилия России, направленные на преодоление кризиса в Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг выразил благодарность военнослужащим РФ, которые пролили свою кровь в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике.

"Действительно, Сирия очень сильно страдает от того, что происходит сегодня, и те события, которые развернулись в нашей стране в последние семь лет, нанесли огромный ущерб инфраструктуре, повлекли гибель людей", - сказал Сабаг в пятницу на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

"Мы очень благодарны тем, кто помогает нам преодолеть кризис, с которым мы сталкиваемся, - продолжил он. - Наше сотрудничество укрепилось особенно после того, как Россия приняла решение помочь сирийскому народу противостоять терроризму на ее территории".

"Здесь отдельная благодарность и признательность Вооруженным силам России и тем российским военным, которые пролили кровь за освобождение нашей страны от террористического гнета", - подчеркнул сирийский политик.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Украина подала в ВТО третий иск против России
6
США внесли в санкционный список КСИР Ирана
7
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама