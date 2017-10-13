Глава парламента Сирии поблагодарил военных РФ за помощь в борьбе с терроризмом

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг выразил благодарность военнослужащим РФ, которые пролили свою кровь в борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике.
"Действительно, Сирия очень сильно страдает от того, что происходит сегодня, и те события, которые развернулись в нашей стране в последние семь лет, нанесли огромный ущерб инфраструктуре, повлекли гибель людей", - сказал Сабаг в пятницу на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.
"Мы очень благодарны тем, кто помогает нам преодолеть кризис, с которым мы сталкиваемся, - продолжил он. - Наше сотрудничество укрепилось особенно после того, как Россия приняла решение помочь сирийскому народу противостоять терроризму на ее территории".
"Здесь отдельная благодарность и признательность Вооруженным силам России и тем российским военным, которые пролили кровь за освобождение нашей страны от террористического гнета", - подчеркнул сирийский политик.