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Министр финансов Великобритании назвал ЕС противником, с которым необходимо договариваться

Международная панорама
13 октября, 19:38 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, октября. /ТАСС

Филип Хаммонд также отметил, что все участники процесса переговоров по Brexit в целом движутся "в одном направлении"

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ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд назвал Евросоюз противником, с которым Лондону необходимо вести переговоры. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала Sky News, находясь в Вашингтоне, где проходит ежегодная осенняя встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Я понимаю, что накал страстей высок, я понимаю, что у некоторых есть очень твердая позиция по этому вопросу, но все мы движемся в одном направлении", - обратился он к своим однопартийцам по правящей в Великобритании Консервативной партии. "Противник, оппонент, находится по ту сторону стола. Это те люди, с которыми мы должны вести переговоры, чтобы добиться заключения наилучшей сделки для Великобритании", - подчеркнул он.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице, спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован не позднее марта 2019 года.

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