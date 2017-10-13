Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Американские эксперты осудили решения Трампа по ядерной сделке с Ираном

Международная панорама
13 октября, 19:32 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, октября. /ТАСС

Они назвали действия американского лидера безответственными и опасными

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Авторитетные американские неправительственные специалисты решительно осудили решения президента США Дональда Трампа, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном два года тому назад.

"Гамбит президента является безответственным и опасным, - заявил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. - Любые попытки Белого дома или Конгресса США в одностороннем порядке изменить условия чрезвычайно чувствительной ядерной сделки с Ираном чреваты тем, что Вашингтон выйдет на курс нарушения этой договоренности".

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с Ираном

"Конгрессу критически важно воздержаться от каких-либо действий, которые будут представлять собой по существу попытку перезаключить СВПД на иных условиях", - убежден Кимболл. Кроме того, предупреждает он, стремление администрации Трампа добиваться продления сроков действия определенных ограничений, налагаемых на Тегеран СВПД, "или создать дополнительные требования" к Ирану посредством выработки нового американского законодательства, неизбежно приведут к возникновению "крупного раскола с союзниками".

Подобные шаги американской стороны могут лишь подтолкнуть Иран к возобновлению "вызывающей тревогу деятельности в ядерной сфере, ограниченной [сейчас] положениями сделки", подчеркивается в письменном заявлении Кимболла, которое было передано в представительство ТАСС в Вашингтоне.

Со своей стороны Келси Дейвенпорт - директор по вопросам политики нераспространения в Ассоциации - охарактеризовала новые решения правительства США как фантазию, ставящую под угрозу сохранение СВПД. "План Трампа <...> - это фантазия, угрожающая соглашению, которое проверяемым образом отсекает Ирану пути к созданию ядерного оружия", - отметила эксперт в заявлении, распространенном совместно с Кимболлом.

Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
4
CNN: спецназовцы США оказались поблизости от якобы места удара ВКС РФ в Сирии
5
Украина подала в ВТО третий иск против России
6
США внесли в санкционный список КСИР Ирана
7
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама