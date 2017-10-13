Американские эксперты осудили решения Трампа по ядерной сделке с Ираном

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Авторитетные американские неправительственные специалисты решительно осудили решения президента США Дональда Трампа, касающиеся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном два года тому назад.
"Гамбит президента является безответственным и опасным, - заявил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. - Любые попытки Белого дома или Конгресса США в одностороннем порядке изменить условия чрезвычайно чувствительной ядерной сделки с Ираном чреваты тем, что Вашингтон выйдет на курс нарушения этой договоренности".
"Конгрессу критически важно воздержаться от каких-либо действий, которые будут представлять собой по существу попытку перезаключить СВПД на иных условиях", - убежден Кимболл. Кроме того, предупреждает он, стремление администрации Трампа добиваться продления сроков действия определенных ограничений, налагаемых на Тегеран СВПД, "или создать дополнительные требования" к Ирану посредством выработки нового американского законодательства, неизбежно приведут к возникновению "крупного раскола с союзниками".
Подобные шаги американской стороны могут лишь подтолкнуть Иран к возобновлению "вызывающей тревогу деятельности в ядерной сфере, ограниченной [сейчас] положениями сделки", подчеркивается в письменном заявлении Кимболла, которое было передано в представительство ТАСС в Вашингтоне.
Со своей стороны Келси Дейвенпорт - директор по вопросам политики нераспространения в Ассоциации - охарактеризовала новые решения правительства США как фантазию, ставящую под угрозу сохранение СВПД. "План Трампа <...> - это фантазия, угрожающая соглашению, которое проверяемым образом отсекает Ирану пути к созданию ядерного оружия", - отметила эксперт в заявлении, распространенном совместно с Кимболлом.
Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.