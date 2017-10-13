Трамп обвинил Иран в содействии "Аль-Каиде", талибам и движению "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Иранское правительство остается главным спонсором терроризма и оказывает содействие ряду террористических группировок. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу в Белом доме с речью, в которой изложил новую американскую стратегию ужесточения давления на Иран.

"Иранский режим остается главным спонсором терроризма. Он продолжает оказывать содействие "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), движению "Талибан", "Хезболлах", ХАМАС и другим террористическим сетям", - сказал он. "Он [режим] разрабатывает, устанавливает и распространяет ракеты, которые угрожают американским военнослужащим и союзникам США. Он подвергает нападкам американские корабли и угрожает свободе морской навигации в Персидском заливе и Красном море", - утверждал хозяин Белого дома.

Кроме того, по его словам, власти Ирана "заключают под стражу американских граждан по выдуманным обвинениям". "Они также осуществляют кибератаки на наши объекты критической инфраструктуры, финансовую систему и вооруженные силы", - утверждал он.

Трамп в пятницу изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, Вашингтон будет добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный Ираном и "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году.