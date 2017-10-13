Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп обвинил Иран в содействии "Аль-Каиде", талибам и движению "Хезболлах"

Международная панорама
13 октября, 20:08 UTC+3

Президент США добавил, что правительство страны "остается главным спонсором терроризма"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Иранское правительство остается главным спонсором терроризма и оказывает содействие ряду террористических группировок. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу в Белом доме с речью, в которой изложил новую американскую стратегию ужесточения давления на Иран.

"Иранский режим остается главным спонсором терроризма. Он продолжает оказывать содействие "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), движению "Талибан", "Хезболлах", ХАМАС и другим террористическим сетям", - сказал он. "Он [режим] разрабатывает, устанавливает и распространяет ракеты, которые угрожают американским военнослужащим и союзникам США. Он подвергает нападкам американские корабли и угрожает свободе морской навигации в Персидском заливе и Красном море", - утверждал хозяин Белого дома.

Кроме того, по его словам, власти Ирана "заключают под стражу американских граждан по выдуманным обвинениям". "Они также осуществляют кибератаки на наши объекты критической инфраструктуры, финансовую систему и вооруженные силы", - утверждал он.

Трамп в пятницу изложил новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, Вашингтон будет добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный Ираном и "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Иран Китай Россия Франция Германия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
4
Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООН
5
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
6
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
7
Трамп решил попытаться "исправить" СВПД, прежде чем просто выйти из него
Темы дня
Новости партнеров
Реклама