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Гендиректором ЮНЕСКО избрана экс-министр культуры Франции Одре Азуле

Международная панорама
13 октября, 20:11 UTC+3

Утверждение руководителя состоится на 39-й Генеральной конференции организации

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Гендиректором ЮНЕСКО Одре Азуле

Кандидат на пост генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле

© REUTERS/Philippe Wojazer

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Французский политический деятель, экс-министр культуры Одре Азуле избрана гендиректором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

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За ее кандидатуру в пятницу проголосовало большинство членов Исполнительного совета этой крупнейшей международной структуры.

Как передает корреспондент ТАСС из парижской штаб-квартиры ЮНЕСКО, из 58 стран-участниц совета во время последнего тура выборов Азуле поддержали 30 государств, тогда как ее соперник по пятому туру - катарский дипломат, бывший министр культуры Хамад бен Абдельазиз аль-Кавари - получил 28 голосов.

Утверждение нового руководителя ЮНЕСКО ожидается на 39-й Генеральной конференции организации, которая пройдет в следующем месяце. За всю историю организации представитель Франции во второй раз избран на должность гендиректора ЮНЕСКО.

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Кандидат на пост генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле

Биография кандидата на пост гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле

Впервые кандидат от Французской Республики возглавил международную структуру более 50 лет назад. Тогда Исполсовет проголосовал за профессора философии Рене Майо.

Изначально на пост гендиректора ЮНЕСКО были выдвинуты представители девяти стран, однако еще до начала голосования Гватемала и Ирак отозвали свои заявки. В ходе отбора Азербайджан также принял решение снять свою кандидатуру на выборах. Позже свои заявки отозвали Вьетнам, Китай и Ливан. Перед финальным туром с дистанции сошел представитель Египта, уступивший в промежуточном голосовании французскому политику.

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