Трамп: США готовы выйти из сделки с Ираном в любой момент

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. США будут готовы в любой момент выйти из многостороннего соглашения об урегулировании ядерной проблемы Ирана, если эту договоренность не удастся скорректировать устраивающим нынешнюю американскую администрацию образом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу в Белом доме с речью, в которой изложил новую американскую стратегию ужесточения давления на Иран.

"Однако в том случае, если нам не удастся достичь решения, работая с Конгрессом [США] и союзниками, действие соглашения будет прекращено. Оно находится под постоянным пересмотром", - сказал американский лидер.

При этом он предупредил, что может принять решение о выходе из данного соглашения как глава исполнительной ветви власти США в любой момент. "И наше участие [в договоренности] может быть аннулировано мною как президентом в любой момент", - подчеркнул Трамп.

"Как мы видели в Северной Корее, чем больше мы игнорируем угрозу, тем острее она становится", - добавил руководитель администрации США.

Постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.

Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.