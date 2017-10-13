Трамп: США готовы выйти из сделки с Ираном в любой момент

Сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира по керлингу в микстеСпорт 13 октября, 21:38
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов КрымаПолитика 13 октября, 21:34
"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче чемпионата РоссииСпорт 13 октября, 21:26
Тимошенко намерена баллотироваться в президенты УкраиныМеждународная панорама 13 октября, 21:16
На Франкфуртской книжной ярмарке представлены новинки российского книгоизданияКультура 13 октября, 21:15
Австриец Доминик Тим отобрался на Итоговый турнир АТР в ЛондонеСпорт 13 октября, 21:13
Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООНПолитика 13 октября, 20:59
Костин оценил потери ВТБ от списания 10% акций "Открытия" в 7 млрд рублейЭкономика и бизнес 13 октября, 20:46
Трамп: США готовы выйти из сделки с Ираном в любой моментМеждународная панорама 13 октября, 20:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. США будут готовы в любой момент выйти из многостороннего соглашения об урегулировании ядерной проблемы Ирана, если эту договоренность не удастся скорректировать устраивающим нынешнюю американскую администрацию образом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу в Белом доме с речью, в которой изложил новую американскую стратегию ужесточения давления на Иран.
"Однако в том случае, если нам не удастся достичь решения, работая с Конгрессом [США] и союзниками, действие соглашения будет прекращено. Оно находится под постоянным пересмотром", - сказал американский лидер.
При этом он предупредил, что может принять решение о выходе из данного соглашения как глава исполнительной ветви власти США в любой момент. "И наше участие [в договоренности] может быть аннулировано мною как президентом в любой момент", - подчеркнул Трамп.
"Как мы видели в Северной Корее, чем больше мы игнорируем угрозу, тем острее она становится", - добавил руководитель администрации США.
Постоянная пятерка Совета Безопасности ООН и Германия согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом.
Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.