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Глава британского минфина извинился за то, что назвал ЕС противником

Международная панорама
13 октября, 21:11 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, октября. /ТАСС

Филип Хаммонд признал, что выбрал "неудачные слова", чтобы прокомментировать ход переговоров по Brexit

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ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд извинился в пятницу за то, что назвал Евросоюз противником. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

"В сегодняшнем интервью я указывал на то, что мы едины у себя на родине. Я сожалению, что выбрал неудачные слова. Мы будем работать с нашими друзьями и партнерами над достижением взаимовыгодной сделки по Brexit", - написал Хаммонд.

В пятницу в эфире телеканала Sky News глава минфина, обращаясь к своим однопартийцам по правящей в Великобритании Консервативной партии, сказал: "Я понимаю, что накал страстей высок, я понимаю, что у некоторых есть очень твердая позиция по этому вопросу, но все мы движемся в одном направлении".

"Противник, оппонент, находится по ту сторону стола. Это те люди, с которыми мы должны вести переговоры, чтобы добиться заключения наилучшей сделки для Великобритании", - подчеркнул он в эфире из Вашингтона, где проходит ежегодная осенняя встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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