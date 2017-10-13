Глава британского минфина извинился за то, что назвал ЕС противником

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ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд извинился в пятницу за то, что назвал Евросоюз противником. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
"В сегодняшнем интервью я указывал на то, что мы едины у себя на родине. Я сожалению, что выбрал неудачные слова. Мы будем работать с нашими друзьями и партнерами над достижением взаимовыгодной сделки по Brexit", - написал Хаммонд.
В пятницу в эфире телеканала Sky News глава минфина, обращаясь к своим однопартийцам по правящей в Великобритании Консервативной партии, сказал: "Я понимаю, что накал страстей высок, я понимаю, что у некоторых есть очень твердая позиция по этому вопросу, но все мы движемся в одном направлении".
"Противник, оппонент, находится по ту сторону стола. Это те люди, с которыми мы должны вести переговоры, чтобы добиться заключения наилучшей сделки для Великобритании", - подчеркнул он в эфире из Вашингтона, где проходит ежегодная осенняя встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка.