Саудовская Аравия приветствовала новую стратегию США по отношению к Ирану

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Эр-Рияд приветствует новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, основные пункты которой в своем выступлении обозначил американский президент Дональд Трамп.

Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya, цитируя заявление властей аравийского королевства.

Эр-Рияд выражает свою поддержку твердой позиции США, которую высказал президент Дональд Трамп по отношению к Ирану и "агрессивной политики Тегерана", говорится в заявлении саудовских властей. По их убеждению, "Иран использовал отмену против него санкций для развития своей ракетной программы, которая является угрозой для всего региона".

Кроме того, как указывал Эр-Рияд, Тегеран "продолжает поддерживать террористические группировки, такие как "Хезболлах" и движение хуситов в Йемене".