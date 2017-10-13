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Саудовская Аравия приветствовала новую стратегию США по отношению к Ирану

Международная панорама
13 октября, 20:54 UTC+3 КАИР КАИР 13, октября. /ТАСС

Тегеран использовал отмену санкций для развития ракетной программы, считают в Эр-Рияде

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КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Эр-Рияд приветствует новую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану, основные пункты которой в своем выступлении обозначил американский президент Дональд Трамп.

Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya, цитируя заявление властей аравийского королевства.

Эр-Рияд выражает свою поддержку твердой позиции США, которую высказал президент Дональд Трамп по отношению к Ирану и "агрессивной политики Тегерана", говорится в заявлении саудовских властей. По их убеждению, "Иран использовал отмену против него санкций для развития своей ракетной программы, которая является угрозой для всего региона".

Кроме того, как указывал Эр-Рияд, Тегеран "продолжает поддерживать террористические группировки, такие как "Хезболлах" и движение хуситов в Йемене".

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Трамп, Дональд
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