Суд обязал антикоррупционное бюро Украины расследовать дело против главы Нацбанка

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начать расследование дела, связанного с деятельностью главы Национального банка страны (НБУ) Валерии Гонтаревой. Об этом сказано в определении суда, опубликованном в пятницу в Едином государственном реестре судебных решений Украины.
"Жалобу на бездеятельность сотрудников НАБУ удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований", - сказано в документе, датированном 5 октября.
В нем также сказано, что 29 августа истец по почте отправил в НАБУ заявление, в котором сообщал об уголовном правонарушении, совершенном акционерами-собственниками банка "Финансы и кредит", а также главой НБУ.
Вместе с тем, в определении суда не уточняются имя истца, а также детали уголовного правонарушения, которые он передавал в НАБУ.
Ранее украинские суды неоднократно обязывали органы следствия расследовать дела против Гонтаревой. В частности, в июле текущего года суд обязал правоохранительные органы возобновить расследование в отношении главы НБУ в уголовном деле по факту давления на судей. Кроме того, в августе Печерский районный суд Киева также обязывал Генеральную прокуратуру возобновить следствие против главы НБУ.
Гонтарева 10 апреля сообщила о сложении полномочий, начиная с 10 мая. С того времени она находится в бессрочном отпуске, а временно исполняющим обязанности главы регулятора является первый замглавы НБУ Яков Смолий.