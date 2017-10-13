Тимошенко намерена баллотироваться в президенты Украины

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КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах на Украине. Об этом она заявила в пятницу в эфире телеканала NewsOne.
"Я больше свой голос, голос своей команды, голос людей, которые мне доверяют, никому не передоверю. Я могу четко сказать: я буду баллотироваться в президенты", - сказала она.
Политик считает "настоящими демократическими силами" ряд политических партий, которые должны сотрудничать. "Настоящие демократические партии, а я отношу к ним "Свободу", "Батькивщину", "Самопомощь", "Рух новых сил" Михаила Саакашвили, "Народный контроль", "Справедливость", должны сотрудничать между собой", - сказала Тимошенко.
Очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года.