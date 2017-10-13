Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что открыт для любых предложений по ходу переговоров по КНДР

Международная панорама
13 октября, 21:23 дата обновления: 13 октября, 21:37 UTC+3

Такое заявление президент сделал журналистам

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что открыт для любых предложений, которые могут возникнуть во время переговоров по ракетной и ядерной программам КНДР и ситуации на Корейском полуострове.

Американский лидер сообщил об этом журналистам на лужайке у Белого дома. Трансляцию вели местные СМИ.

Однако он указал в этой связи, что, "если дело дойдет до чего-то другого, нежели чем переговоры, то США готовы к этому как никогда". Глава государства не пояснил, о чем именно идет речь.

Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне, что атмосфера на Корейском полуострове не способствует проведению переговоров по урегулированию ядерной проблемы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко сообщила, что хочет стать президентом Украины
2
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
3
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
4
Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООН
5
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
6
Умерла актриса Лика Кавжарадзе
7
Трамп решил попытаться "исправить" СВПД, прежде чем просто выйти из него
Темы дня
Новости партнеров
Реклама