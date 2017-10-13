Трамп заявил, что открыт для любых предложений по ходу переговоров по КНДР

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что открыт для любых предложений, которые могут возникнуть во время переговоров по ракетной и ядерной программам КНДР и ситуации на Корейском полуострове.

Американский лидер сообщил об этом журналистам на лужайке у Белого дома. Трансляцию вели местные СМИ.

Однако он указал в этой связи, что, "если дело дойдет до чего-то другого, нежели чем переговоры, то США готовы к этому как никогда". Глава государства не пояснил, о чем именно идет речь.

Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне, что атмосфера на Корейском полуострове не способствует проведению переговоров по урегулированию ядерной проблемы.