Трамп заявил, что открыт для любых предложений по ходу переговоров по КНДР

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что открыт для любых предложений, которые могут возникнуть во время переговоров по ракетной и ядерной программам КНДР и ситуации на Корейском полуострове.
Американский лидер сообщил об этом журналистам на лужайке у Белого дома. Трансляцию вели местные СМИ.
Однако он указал в этой связи, что, "если дело дойдет до чего-то другого, нежели чем переговоры, то США готовы к этому как никогда". Глава государства не пояснил, о чем именно идет речь.
Ранее министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил в беседе с делегацией ТАСС в Пхеньяне, что атмосфера на Корейском полуострове не способствует проведению переговоров по урегулированию ядерной проблемы.