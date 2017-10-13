Израиль поддержал планы Трампа по "обузданию агрессии" Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Израиль приветствует планы президента США Дональда Трампа по изменению договора по ядерной программе Ирана и обузданию агрессии Тегерана. С таким заявлением выступил в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заявления американского лидера по новой американской стратегии ужесточения давления на Иран.

"Трамп напрямую выступил против иранского террористического режима и создал возможность для изменения соглашения [по ядерной программе Тегерана] и ослабления иранской агрессии. Израиль приветствует это и каждая страна, которая обеспокоена глобальной безопасностью и миром, должна поступать аналогичным образом", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера цитирует в пятницу газета "Едиот ахронот".

Глава правительства еврейского государства является последовательным противником соглашения по ядерной программе Ирана, которое ранее он неоднократно называл плохой сделкой и призывал отменить или изменить его.