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Израиль поддержал планы Трампа по "обузданию агрессии" Ирана

Международная панорама
13 октября, 21:38 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 13, октября. /ТАСС

По словам премьера страны Биньямина Нетаньяху, аналогичным образом должна поступить любая страна, которая "обеспокоена глобальной безопасностью и миром"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Израиль приветствует планы президента США Дональда Трампа по изменению договора по ядерной программе Ирана и обузданию агрессии Тегерана. С таким заявлением выступил в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя заявления американского лидера по новой американской стратегии ужесточения давления на Иран.

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"Трамп напрямую выступил против иранского террористического режима и создал возможность для изменения соглашения [по ядерной программе Тегерана] и ослабления иранской агрессии. Израиль приветствует это и каждая страна, которая обеспокоена глобальной безопасностью и миром, должна поступать аналогичным образом", - сказал Нетаньяху. Высказывания премьера цитирует в пятницу газета "Едиот ахронот".

Глава правительства еврейского государства является последовательным противником соглашения по ядерной программе Ирана, которое ранее он неоднократно называл плохой сделкой и призывал отменить или изменить его.

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Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
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