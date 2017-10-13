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Роухани в разговоре с Макроном заявил, что ядерное соглашение не подлежит пересмотру

Международная панорама
13 октября, 21:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Президент Ирана подчеркнул, что оно "не является предметом переговоров, все стороны должны соблюдать свои обязательства"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Соглашение по иранскому атому не подлежит пересмотру. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре в пятницу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Выдержки из беседы глав государств приводит телеканал Al Mayadeen.

Роухани подчеркнул, что "ядерное соглашение не является предметом переговоров, все стороны должны соблюдать свои обязательства". Единственным органом, определяющим степень выполнения соглашения, является Международное агентство по атомной энергии, отметил иранский президент.

"Нужно не позволить президенту [Дональду Трампу] или Конгрессу США совершать неверные шаги против ядерного соглашения, - сказал он. - Каждый удар президента США по ядерной сделке - удар по многостороннему соглашению".

Президент Исламской Республики также заявил, что администрация США "не хочет соблюдать ядерное соглашение и ряд международных соглашений и обязательств".

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия согласовали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года.

Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

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