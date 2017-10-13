После бойни в Лас-Вегасе в больницах остаются 45 человек

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. 45 человек из числа пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе (штат Невада) остаются госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в пятницу шериф города Джозеф Ломбардо на пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN.
"Число пострадавших составило 546 человек, 501 из них выписаны", - указал он. По словам Ломбардо, в больницах "остаются 45 человек".
"Состояние некоторых из них оценивается как критическое", - отметил шериф. В связи с этим, как он подчеркнул, число погибших, составляющее 58 человек, может возрасти.
Кроме того, в пятницу на встрече с журналистами специальный агент ФБР в Лас-Вегасе Аарон Роуз заявил, что расследование обстоятельств бойни не выявило какого-либо иностранного следа. "В данный момент нет указаний на то, что это было связано с какой-либо идеологией или с ассоциацией", - отметил он.
По словам Роуза, в расследовании обстоятельств трагедии участвуют около 200 агентов ФБР со всей страны, уже заполнены около 1 тыс. 800 опросных листов пострадавших и свидетелей.
В результате стрельбы по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе, открытой Пэддоком из окна 32-го этажа отеля, 58 человек погибли и 547 получили ранения. Пэддок покончил с собой до того, как полиция ворвалась в его номер.