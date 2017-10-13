Роухани: Иран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в пятницу, что Исламская Республика будет продолжать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

"Мы продолжим придерживаться соглашения, сотрудничать с МАГАТЭ в рамках международного права. Тем не менее, если однажды наши интересы будут ущемлены или другие стороны перестанут придерживаться своих обязательств, Иран ответит надлежащим образом", - сказал президент в ходе выступления в Тегеране, которое транслировал иранский телеканал Press TV.

Президент ИРИ также сообщил, что Иран будет продолжать развивать оборонные возможности страны и бороться с терроризмом.

Роухани прокомментировал речь президента США Дональда Трампа, в которой тот изложил новую американскую стратегию ужесточения давления на Иран. Президент Ирана заявил, что услышанное не удивило его, поскольку подобная реакция со стороны США ожидалась.

"Мы увидели, что США враждебно относятся к международному соглашению и теперь изолированы больше, чем когда-либо", - сказал Роухани.