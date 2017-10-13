Макрон намерен посетить Иран по приглашению Роухани

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен совершить визит в Иран по приглашению президента ИРИ Хасана Роухани. Об этом сообщили в Елисейском дворце в пятницу вечером.

Речь об этом визите зашла в ходе телефонной беседы Макрона и Роухани, состоявшейся в пятницу во второй половине дня. Сроки предполагаемой поездки не называются.

В заявлении Елисейского дворца также говорится, что Франция сохраняет приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана, подписанному в 2015 году в Вене. Это подтвердил в пятницу президент республики в телефонной беседе с президентом Ирана.

"Он [Макрон] напомнил, что ожидаемые решения США не положат конец соглашению по иранской ядерной программе и что со всеми сторонами Франция и ее европейские партнеры продолжат выполнять свои обязательства", - отмечается в заявлении Елисейского дворца.

"Президент Роухани в ходе этого разговора заверил, что Иран продолжит выполнять свои обязательства по условиям Совместного всеобъемлющего плана действий, в особенности в рамках сотрудничества с МАГАТЭ", - сообщили в Елисейском дворце.

Ход реализации сделки по иранской ядерной программе, добавили в пресс-службе французского президента, станет главной темой визита в Иран главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, который должен отправиться в Тегеран в ближайшее время. "Президент республики указал, что министр Европы и иностранных дел [Франции] Жан-Ив Ле Дриан посетит в ближайшие недели Иран, чтобы обсудить все эти вопросы со своим [иранским] коллегой Джавадом Зарифом", - отметили в Елисейском дворце.

Тегеран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли СВПД. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В пятницу президент США Дональд Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в СВПД.