Reuters: некоторые американские штаты подадут в суд из-за решения Трампа по Obamacare

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Несколько американских штатов намерены обратиться в суд в связи с решением президента США Дональда Трампа отменить ряд положений действующей в стране системы медицинского страхования. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters.

По его данным, соответствующий иск намерен вскоре подать генпрокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра. К нему должны присоединиться генпрокуратуры штатов Кентукки, Коннектикут, Массачусетс и ряда других.

Кроме того, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман ранее объявил, что намерен подать отдельный иск в связи с подписанным Трампом указом, касающимся медстрахования. Шнайдерман назвал недопустимым отмену субсидий для страховых компаний, которую предусматривает новый документ.

В четверг Трамп подписал исполнительный указ, который должен, по словам его администрации, упростить доступ американцам к более дешевым полисам медицинского страхования. Согласно документу, теперь предприятия малого бизнеса и отдельные лица смогут объединяться в группы, чтобы приобрести полисы по более доступным расценкам. Кроме того, расширяются возможности по использованию краткосрочных страховок, которые, как правило, дешевле, но покрывают меньший набор медицинских услуг.

Фактически Трамп в очередной раз предпринял действия, направленные на отмену ряда положений программы льготного медстрахования, введенной его предшественником, президентом-демократом Бараком Обамой и получившей неофициальное название Obamacare.

Отмена и замена Obamacare была одним из главных предвыборных обещаний Трампа, однако Конгресс США так и не смог принять закон, отменяющий данную реформу. Несколько попыток сделать это провалились в Сенате, в том числе из-за противодействия некоторых республиканцев.