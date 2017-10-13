В Конгрессе США намерены принять новые законопроекты о санкциях против Ирана

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США планирует в ближайшее время разработать и одобрить новые законопроекты, предусматривающие ужесточение односторонних санкций в отношении Ирана за разработку им баллистических ракет и имеющую место, по мнению Вашингтона, поддержку террористов. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил в пятницу ряд видных представителей Республиканской партии США в Палате представителей.
Документ подписали лидер фракции большинства в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти (от штата Калифорния), председатели комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Эд Ройс (от Калифорнии) и Мэк Торнберри (от Техаса), член Палаты представителей от Вайоминга, дочь бывшего вице-президента США Лиз Чейни.
"Мы привержены работе с президентом [США Дональдом Трампом], чтобы обеспечить строгое выполнение Ираном своих обязательств, а также поддержать усилия, призванные нейтрализовать все иранские угрозы. В этих целях мы, когда Конгресс вернется [к работе после выходных], сделаем важный шаг в Палате представителей полного состава, приняв законопроекты, чтобы ужесточить санкции, не относящиеся к СВПД и бьющие по поддержке Ираном терроризма и его программе создания баллистических ракет", - заявили Маккарти, Ройс, Торнберри и Чейни.
СВПД - это Совместный всеобъемлющий план действий, заключенный постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в июле 2015 года.
Данная договоренность направлена на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Соглашение предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.
На взгляд Маккарти, Ройса, Торнберри и Чейни, отношения США с Ираном не должны определяться только СВПД, который, как утверждают эти законодатели, является "ущербным". При этом авторы заявления обвиняют Тегеран в том, что он пытается навязать всему Ближнему Востоку свое "жестокое теократическое правление", сеет в этом регионе нестабильность.