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Пентагон: США не заметили провокаций со стороны Ирана после речи Трампа

Международная панорама
13 октября, 23:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, октября. /ТАСС

Глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис отметил, что в стране "учитывают возможность" совершения "каких-то провокаций"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. США не зафиксировали каких-либо угрожающих шагов со стороны Ирана после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу изложил новую стратегию действий в отношении Тегерана. Как сообщило в четверг информационное агентство Reuters, об этом заявил журналистам на борту самолета министр обороны США Джеймс Мэттис, возвращающийся в Вашингтон после поездки по нескольким американским военным базам.

"В данный момент мы учитываем возможность каких-то новых провокаций со стороны иранцев, но пока мы этого не заметили", - сказал он, добавив при этом, что США "сейчас не меняют своей военной доктрины".

Согласно новой стратегии, изложенной Трампом, США будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить Конгрессу выполнение Тегераном положений соглашения по ядерной программе и пообещал добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий, согласованный Ираном и "шестеркой" в 2015 году.

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Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
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