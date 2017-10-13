СМИ: Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Город Ракка - главный оплот террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии - полностью освобожден от экстремистов. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, остатки бандформирований сдались отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.