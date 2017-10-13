Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ

Международная панорама
13 октября, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

По информации телеканала Al Arabiya, остатки бандформирований сдались отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Город Ракка - главный оплот террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии - полностью освобожден от экстремистов. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, остатки бандформирований сдались отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).

Штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
2
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
3
Власти Москвы назвали пять округов, где применят проекты архитекторов для реновации
4
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
5
На Украине задержали делегацию Комсомола, направлявшуюся на Фестиваль молодежи в Сочи
6
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
7
Омбудсмен считает коллизией уход учительницы из школы из-за показа фильма "Оно" на уроке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама