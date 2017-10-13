СМИ: Ракка полностью освобождена от боевиков ИГ

Робинсон: баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в победу в матче против "Химок"Спорт 14 октября, 0:30
ЦСКА сыграет в гостях с "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболуСпорт 14 октября, 0:25
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартует в 15 регионах РФОбщество 14 октября, 0:09
Глушаков: футболисты "Спартака" стараются играть так, как в чемпионском сезоне РФПЛСпорт 13 октября, 23:29
Объявлен расширенный состав сборной России по пляжному футболу на Межконтинентальный кубокСпорт 13 октября, 23:20
СКА победил "Салават Юлаев" в матче КХЛСпорт 13 октября, 22:17
БК "Химки" с победы над "Валенсией" стартовал в новом сезоне ЕвролигиСпорт 13 октября, 22:10
Тренеру Каррере понравилась реакция "Спартака" на пропущенный мяч в игре с "Ахматом"Спорт 13 октября, 22:09
Роухани заявил, что США не могут в одиночку аннулировать сделку по иранскому атомуМеждународная панорама 13 октября, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Город Ракка - главный оплот террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии - полностью освобожден от экстремистов. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации телеканала, остатки бандформирований сдались отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС).
Штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.