На Украине задержали делегацию Комсомола, направлявшуюся на Фестиваль молодежи в Сочи

КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины задержала членов делегации Комсомола Украины, следовавших в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Коммунистической партии Украины (КПУ).

"Сегодня, 13 октября 2017 года, в пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали делегацию Комсомола Украины во главе с первым секретарем ЦК ЛКСМУ Михаилом Кононовичем", - говорится в заявлении партии.

Как написал сам Кононович на своей станице в социальной сети "ВКонтакте", в задержании пяти членов делегации также участвовала Служба безопасности Украины (СБУ). По его словам, спецслужбы досматривают личные вещи активистов.

Деятельность КПУ официально запрещена в стране еще с декабря 2015 года, запрещена также деятельность и символика любых коммунистических организаций. Кроме того, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ранее призвал украинские молодежные организации игнорировать мероприятие, а также запросил МИД Украины, СБУ и другие ведомства "не допустить проведение фестиваля".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября. Он откроется 14 октября студенческим карнавалом в Москве, 15-16 октября Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи, где в Олимпийском парке с 15 по 22 октября пройдут основные мероприятия. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из примерно 190 стран, в том числе представители общественных организаций, преподаватели, политики.