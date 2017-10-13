На Украине задержали делегацию Комсомола, направлявшуюся на Фестиваль молодежи в Сочи

Робинсон: баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в победу в матче против "Химок"Спорт 14 октября, 0:30
ЦСКА сыграет в гостях с "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболуСпорт 14 октября, 0:25
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартует в 15 регионах РФОбщество 14 октября, 0:09
Глушаков: футболисты "Спартака" стараются играть так, как в чемпионском сезоне РФПЛСпорт 13 октября, 23:29
Объявлен расширенный состав сборной России по пляжному футболу на Межконтинентальный кубокСпорт 13 октября, 23:20
СКА победил "Салават Юлаев" в матче КХЛСпорт 13 октября, 22:17
БК "Химки" с победы над "Валенсией" стартовал в новом сезоне ЕвролигиСпорт 13 октября, 22:10
Тренеру Каррере понравилась реакция "Спартака" на пропущенный мяч в игре с "Ахматом"Спорт 13 октября, 22:09
Роухани заявил, что США не могут в одиночку аннулировать сделку по иранскому атомуМеждународная панорама 13 октября, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 13 октября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины задержала членов делегации Комсомола Украины, следовавших в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Коммунистической партии Украины (КПУ).
"Сегодня, 13 октября 2017 года, в пункте пропуска "Гоптовка" на украино-российской границе сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали делегацию Комсомола Украины во главе с первым секретарем ЦК ЛКСМУ Михаилом Кононовичем", - говорится в заявлении партии.
Как написал сам Кононович на своей станице в социальной сети "ВКонтакте", в задержании пяти членов делегации также участвовала Служба безопасности Украины (СБУ). По его словам, спецслужбы досматривают личные вещи активистов.
Деятельность КПУ официально запрещена в стране еще с декабря 2015 года, запрещена также деятельность и символика любых коммунистических организаций. Кроме того, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов ранее призвал украинские молодежные организации игнорировать мероприятие, а также запросил МИД Украины, СБУ и другие ведомства "не допустить проведение фестиваля".
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября. Он откроется 14 октября студенческим карнавалом в Москве, 15-16 октября Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи, где в Олимпийском парке с 15 по 22 октября пройдут основные мероприятия. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей из примерно 190 стран, в том числе представители общественных организаций, преподаватели, политики.