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Пентагон проводит масштабный пересмотр своей стратегии в рамках новой политики по Ирану

Международная панорама
14 октября, 0:15 дата обновления: 14 октября, 0:18 UTC+3

Военное ведомство определяет новые сферы взаимодействия с союзниками США с тем, чтобы увеличить давление на иранское правительство

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Министерство обороны США проводит пересмотр всего спектра деятельности в рамках взаимодействия в сфере безопасности, расстановку сил, а также военные планы в соответствии с изложенной президентом США Дональдом Трампом новой стратегией по Ирану. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

"В поддержку этой стратегии министерство обороны проводит пересмотр всего спектра действий в рамках кооперации в сфере безопасности, а также (проводит пересмотр - прим. ТАСС) расстановки сил и планов", - сказал он.

По его словам, военное ведомство определяет новые сферы взаимодействия с союзниками США с тем, чтобы увеличить давление на иранское правительство.

"Мы определяем новые сферы, в рамках которых будем работать с нашими союзниками, чтобы оказывать давление на иранский режим", - сказал он.

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