Минфин Украины заявил о завершении выполнения требований МВФ

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Украина завершает выполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) и надеется уже в этом году получить новый кредитный транш. Об этом рассказал в пятницу министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в аналитическом центре Атлантический совет (неправительственная организация, лоббирующая интересы НАТО). Он находится в Вашингтоне в связи с осенним годовым собранием руководящих органов МВФ и Всемирного банка, на котором проходят встречи глав мировых финансовых ведомств и центробанков.

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"Я считаю вполне реальным, что мы получим транш уже в этом году, - отметил он. - Для завершения [четвертого программного обзора состояния экономики] необходимы выполнить ряд реформ. И мы их завершаем".

"Самым главным" требованием программы МВФ министр назвал пенсионную реформу страны. "Она была принята на прошлой неделе [Верховной радой] и подписана президентом", - сказал он.

Следующим важным шагом Данилюк назвал "упрощение приватизационных процессов". "Он [законопроект] уже находится в парламенте и был одобрен в [его профильном] комитете. Мы ожидаем, что он будет принят в первом чтении... Я полагаю, это произойдет на следующей неделе", - отметил он.

Затем, по словам главы ведомства, следует инициатива по созданию антикоррупционных судов, которую в скором времени могут утвердить в законодательном органе. Он также подчеркнул "важность принятия" земельной реформы и пообещал "предпринять все необходимые для этого шаги". По словам Данилюка, для Украины "сейчас гораздо более важен тот факт", что очередной транш МВФ "станет мощным сигналом, что власти делают все правильно".

МВФ ожидает, что четвертый программный обзор состояния экономики Украины в ближайшие дни завершится с положительными результатами, а программа кредитования страны будет возобновлена, заявил в пятницу директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен.