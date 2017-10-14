Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин Украины заявил о завершении выполнения требований МВФ

Международная панорама
14 октября, 1:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

Глава ведомства Александр Данилюк считает, что Киев может получить новый транш уже в 2017 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Украина завершает выполнение требований Международного валютного фонда (МВФ) и надеется уже в этом году получить новый кредитный транш. Об этом рассказал в пятницу министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в аналитическом центре Атлантический совет (неправительственная организация, лоббирующая интересы НАТО). Он находится в Вашингтоне в связи с осенним годовым собранием руководящих органов МВФ и Всемирного банка, на котором проходят встречи глав мировых финансовых ведомств и центробанков.

СПЕЦПРОЕКТ

Украина: независимость реальная или формальная?

К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"Я считаю вполне реальным, что мы получим транш уже в этом году, - отметил он. - Для завершения [четвертого программного обзора состояния экономики] необходимы выполнить ряд реформ. И мы их завершаем".

"Самым главным" требованием программы МВФ министр назвал пенсионную реформу страны. "Она была принята на прошлой неделе [Верховной радой] и подписана президентом", - сказал он.

Следующим важным шагом Данилюк назвал "упрощение приватизационных процессов". "Он [законопроект] уже находится в парламенте и был одобрен в [его профильном] комитете. Мы ожидаем, что он будет принят в первом чтении... Я полагаю, это произойдет на следующей неделе", - отметил он.

Затем, по словам главы ведомства, следует инициатива по созданию антикоррупционных судов, которую в скором времени могут утвердить в законодательном органе. Он также подчеркнул "важность принятия" земельной реформы и пообещал "предпринять все необходимые для этого шаги". По словам Данилюка, для Украины "сейчас гораздо более важен тот факт", что очередной транш МВФ "станет мощным сигналом, что власти делают все правильно".

МВФ ожидает, что четвертый программный обзор состояния экономики Украины в ближайшие дни завершится с положительными результатами, а программа кредитования страны будет возобновлена, заявил в пятницу директор европейского департамента МВФ Поуль Томсен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Совфеде назвали недружественным решение Турции не пускать корабли из портов Крыма
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
4
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублей
5
Захарова: США могли преднамеренно не допустить военных РФ к участию в мероприятиях в ООН
6
Путин откроет ассамблею Межпарламентского союза в Петербурге, рекордную по числу делегаций
7
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама