СМИ: более 600 госслужащих из Турции запросили убежище в ФРГ в 2017 году

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Более 600 турецких госслужащих обратились к властям Германии за получением политического убежища с начала года из-за преследований после неудавшейся попытки госпереворота в Турции. Об этом сообщает в субботу медиагруппа Funke со ссылкой на данные МВД.

Согласно официальной статистике правоохранительного ведомства, с января по середину сентября 2017 года заявления на получение статуса беженца подали 250 обладателей дипломатических паспортов и 380 высокопоставленных государственных чиновников.

Заявки на получение убежища от этой категории граждан начали поступать после неудавшейся попытки госпереворота в Турции летом прошлого года. В Анкаре полагают, что предполагаемые организаторы путча скрываются, в том числе в ФРГ.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию FETO.