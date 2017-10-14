СМИ: более 600 госслужащих из Турции запросили убежище в ФРГ в 2017 году

CNN: спецпрокурор допросил экс-главу аппарата Белого дома в связи с расследованием по РФМеждународная панорама 14 октября, 2:04
Федерер рассказал, что в Шанхае хочет взять реванш у дель Потро за поражение на US OpenСпорт 14 октября, 1:49
Маккейн доволен стратегией Трампа по Ирану, которому прежде "все сходило с рук"Международная панорама 14 октября, 1:26
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машинОбщество 14 октября, 0:55
"Спартак" победил в Грозном и вышел на пятое место в чемпионате РФПЛСпорт 14 октября, 0:50
Робинсон: баскетболисты "Валенсии" слишком рано поверили в победу в матче против "Химок"Спорт 14 октября, 0:30
ЦСКА сыграет в гостях с "Краснодаром" в матче чемпионата России по футболуСпорт 14 октября, 0:25
Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи и студентов стартует в 15 регионах РФОбщество 14 октября, 0:09
Глушаков: футболисты "Спартака" стараются играть так, как в чемпионском сезоне РФПЛСпорт 13 октября, 23:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Более 600 турецких госслужащих обратились к властям Германии за получением политического убежища с начала года из-за преследований после неудавшейся попытки госпереворота в Турции. Об этом сообщает в субботу медиагруппа Funke со ссылкой на данные МВД.
Согласно официальной статистике правоохранительного ведомства, с января по середину сентября 2017 года заявления на получение статуса беженца подали 250 обладателей дипломатических паспортов и 380 высокопоставленных государственных чиновников.
Заявки на получение убежища от этой категории граждан начали поступать после неудавшейся попытки госпереворота в Турции летом прошлого года. В Анкаре полагают, что предполагаемые организаторы путча скрываются, в том числе в ФРГ.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре. Погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию FETO.