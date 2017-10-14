Генсек ООН надеется, что СВПД останется в силе

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана останется в силе после того, как Дональд Трамп объявил о новой, более жесткой политике по отношению к Тегерану.

"Генеральный секретарь неоднократно заявлял, что подписание СВПД было серьезным шагом на пути к консолидации нераспространения ядерного оружия и достижению глобального мира и безопасности. Он очень надеется, что соглашение сохранится", - говорится в заявлении генсека, распространенном в пятницу его официальным представителем Стефаном Дюжарриком.

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, Соединенные Штаты, ФРГ и Франция) достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

В пятницу Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в СВПД.