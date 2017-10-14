Силы самообороны Японии зафиксировали рост числа вылетов для сопровождения самолетов РФ

ТОКИО, 14 октября. /ТАСС/. Воздушные Силы самообороны Японии с апреля по сентябрь 267 раз поднимали свои истребители для сопровождения российских самолетов, что почти на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такие данные опубликовал в субботу на своем сайте Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

По его сведениям, главным образом это были самолеты-разведчики. Утверждается, что маршруты их полетов пролегали в Японском море, в районе северного острова Хоккайдо и вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю. Нарушений воздушного пространства Японии при этом зафиксировано не было.

В тоже время число вылетов японских истребителей на перехват самолетов КНР за период с апреля по сентябрь снизилось на 30% по сравнению с данными за прошлый год и составило 287 случаев. В частности, особое внимание Силы самообороны Японии обращают на запуск беспилотника с китайского корабля в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), который произошел 18 мая. "Что касается китайских самолетов, то отмечается рост числа нестандартных полетов, снижения их активности не наблюдается", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.

В 2016 финансовом году (1 апреля 2016 - 31 марта 2017 года - прим. ТАСС) истребители японских Сил самообороны осуществили рекордно большое число вылетов на перехват самолетов иностранных государств - 1168. Более 850 из них были сделаны в связи с приближением авиации КНР к границам Японии, 301 - для сопровождения российских самолетов.