Telegraph: британские власти винят Иран в кибератаке на парламент Великобритании

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Иран ответственен за хакерскую атаку на парламент Великобритании 24 июня. Об этом в субботу сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
В июне газета Times заявила, что нашла на русскоязычном сайте пароли от почты британских министров и парламентариев. Однако, по сведениям Daily Telegraph, разведка сделала вывод, что атака на электронные ящики парламентариев и чиновников исходила от Ирана.
Издание не располагает доказательствами и заключениями о мотивах данной акции, однако приводит мнение неких экспертов, которые полагают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС - прим. ТАСС) мог бы с помощью кибероружия саботировать иранскую ядерную сделку", так как хочет продолжения разработки Ираном ядерного оружия.
14 июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Он предусматривает отмену санкций, наложенных на Исламскую Республику в связи с ее ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 кг обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет - в течение восьми лет, а эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.
По сведениям телеканала Sky News, злоумышленники могли получить доступ к порядку 90 электронных ящиков парламентской сети Великобритании.
Сеть электронной почты британского парламента охватывает 9 тыс. пользователей. В их число входят не только члены кабинета министров, члены Палаты общин и Палаты лордов, но и сотрудники аппарата парламента и многочисленные чиновники.