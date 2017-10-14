AP: освобожденная после 5-летнего плена в Афганистане американка с семьей прибыла в Канаду

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Гражданка США, а также ее дети и супруг, которые, как стало известно в четверг, были освобождены после почти пятилетнего пребывания в заложниках у боевиков в Афганистане, прибыли в Канаду. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

Речь идет о 31-летней американке Кейтлин Коулман и 34-летнем канадце Джошуа Бойле. По сведениям телеканала CNN, супруги и трое их детей были освобождены в Афганистане пакистанскими военными, действовавшими на основе информации американской разведки. После этого бывших заложников доставили в Пакистан. По сведениям CNN, Бойл опасался лететь из Пакистана на военном самолете, предоставленном властями США, так как боялся, что будет арестован по подозрению в связях с лицами, причастными к терроризму.

AP приводит заявление Бойла: "Бог даровал мне и моей семье невероятную стойкость и решимость". Супруги были захвачены в Афганистане боевиками террористической группировки "Сеть Хаккани" в октябре 2012 года, когда находились недалеко от Кабула. Коулман в момент пленения боевиками была беременна, позже у нее родились еще двое детей.