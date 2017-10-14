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Politico: решение не признавать соблюдение Ираном СВПД лоббировала постпред США при ООН

Международная панорама
14 октября, 5:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, октября. /ТАСС

После того, как Никки Хейли привела президенту США доводы в пользу отказа сертифицировать сделку, Трамп стал меньше прислушиваться к госсекретарю Рексу Тиллерсону, пишет газета

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ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Постпред США при ООН Никки Хейли была одной из немногих в окружении президента США Дональда Трампа членов администрации, советовавших ему не признавать соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), согласованного Ираном и "шестеркой" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году. Как утверждала в пятницу газета Politico, Хейли была своего рода "внутренним голосом президента" по вопросу отношений с Ираном.

Согласно данным источников издания, в июле текущего года признать выполнение Ираном СВПД уговорили Трампа министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, однако сам глава государства эту сделку с Тегераном ненавидел. Позднее в том же месяце на совещании, на котором присутствовали помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер и вице-президент Майкл Пенс, Хейли обещала привести Трампу убедительные доводы в пользу того, чтобы отказаться сертифицировать сделку. "Позвольте мне обосновать это [решение]", - сказала она, и американский лидер ответил одобрительно.

Как утверждают источники издания, после этого Трамп стал все больше прислушиваться к постпреду США при ООН и меньше к Тиллерсону. Если практически все советники и окружение президента работают над тем, чтобы глава государства не действовал импульсивно, то Хейли якобы всячески потакает его настроениям в том, что касается иранской сделки. Несмотря на то, что официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Майкл Энтон однозначно заявил, что решение по поводу Ирана было принято Трампом "после того, как члены СНБ пришли к консенсусу и представили рекомендации президенту", источники газеты утверждают, что пролоббировала его Хейли.

В пятницу Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в СВПД.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что Хейли якобы может возглавить Госдепартамент вместо Тиллерсона. Издание отмечало, что слухи об отставке госсекретаря появились еще в начале лета, многие американские СМИ писали об этом ранее. Вместе с тем сама Хейли, отвечая на брифинге на вопрос репортера, призналась, что не хочет работать руководителем внешнеполитического ведомства.

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Персоны
Хейли, Никки Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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