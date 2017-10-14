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NBC: связанные с Манафортом компании получали кредиты у имеющих отношение к Дерипаске фирм

Международная панорама
14 октября, 6:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

Фирма российского предпринимателя Oguster Management выдала компании Yiakora Ventures $26 млн, которые должны были быть выплачены по требованию кредитора, сообщает телеканал

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Пол Манафорт

Пол Манафорт

© AP Photo/Carolyn Kaster

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Компании, связанные с бывшим руководителем избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, получили кредиты на общую сумму $60 млн от фирм, связанных с российским предпринимателем Олегом Дерипаской. С таким утверждением выступил в пятницу американский телеканал NBC.

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По его версии, об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомились его журналисты. Кредит в размере $26 млн якобы был выдан фирмой Oguster Management, которая, как отмечает NBC, принадлежит Дерипаске, компании Yiakora Ventures, связанной с Манафортом. Указанная сумма должны была быть выплачена по требованию кредитора, телеканал не располагает данными о том, было ли это сделано.

В материале NBC говорится также о других кредитах, полученных различными структурами, якобы связанными с Манафортом. Один из них, в размере $7 млн, по версии телеканала, также выдала Oguster Management, а другой - на сумму $27 млн - "две кипрские структуры". "Согласно составленным на Островах Кайман и на Кипре финансовым документам, с учетом кредита объем деловых операций между ними [Манафортом и Дерипаской] в течение последнего десятилетия достигает $60 млн", - утверждает телеканал.

NBC приводит комментарий адвоката Манафорта Джейсона Малони. Юрист заявил, что "недавние новостные публикации свидетельствуют о том, что Манафорт был под наблюдением до того, как присоединился к [предвыборной] кампании, а также после того, как ее оставил". Малони подчеркнул, что его клиент "не участвовал в сговоре с властями России".

Манафорт ушел с поста руководителя предвыборного штаба Трампа в августе прошлого года после того, как его обвинили в том, что он якобы неофициально получил миллионы долларов от экс-президента Украины Виктора Януковича, советником которого ранее являлся. В настоящее время в отношении Манафорта ведет разбирательство аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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