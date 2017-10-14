Пушилин: ДНР готова к диалогу с ОБСЕ, если организация будет поддерживать прямые контакты

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ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Донецк не оставит без внимания заявление Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ о том, что руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) игнорирует предложение Миссии о проведении двусторонних встреч. Об этом заявил полномочный представитель ДНР на переговорах контактной группы в Минске Денис Пушилин.
12 октября заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг, отвечая на вопросы журналистов в Донецке сообщил, что руководство провозглашенных республик отказывается провести с ним встречу.
"Мы признательны СММ ОБСЕ за внимание и благодарны господину Хугу за его очередной визит в Донецкую народную республику. Мы знаем, что он всегда проводит брифинги на нашей территории и всегда отвечает на вопросы журналистов. А мы, в свою очередь, всегда внимательно относимся ко всему, что делает Миссия для урегулирования конфликта в Донбассе. В этой связи не оставим без внимания и заявление о том, что якобы руководство республик игнорирует предложение Миссии о проведении встречи с ним", - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.
В этой связи представитель ДНР напомнил, что в 2015 году Донецк "получал официальные письменные предложения от руководства СММ ОБСЕ и положительно реагировал на них". "К сожалению, по каким-то причинам руководство СММ ОБСЕ перестало обращаться непосредственно к нам, что в результате привело к недоразумениям. Особо подчеркнем, что Донецкая народная республика всегда открыта для прямого диалога со всеми заинтересованными субъектами", - заключил полпред провозглашенной республики.