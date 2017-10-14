Порошенко в очередной раз заявил о намерении Украины стать членом НАТО

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил, что страна станет участником НАТО. Об этом он заявил в субботу на церемонии присяги курсантов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

"Нет никакого сомнения, что среди этих, не по возрасту мужественных подростков, стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. А еще, возможно, генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом Альянса", - сказал глава украинского государства.

Ранее Порошенко заявлял много раз о желании Украины вступить в Североатлантический альянс. Президент также обещал, что Киев организует референдум о вступлении в НАТО. Еще в 2015 году Порошенко сказал, что вынесет этот вопрос на всеукраинский референдум, но лишь тогда, когда страна будет к этому готова. Он также подчеркнул, что государство осуществляет реформирование сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО, которое планирует завершить к 2020 году.

В декабре 2014 года Рада отказалась от внеблокового статуса государства. Порошенко заявил тогда, что Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость вооруженных сил с силами стран НАТО. По его словам, членство в НАТО является стратегической целью страны.

Однако генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что несмотря на решение Верховной рады об отказе от внеблокового статуса Украины, страна еще очень нескоро сможет стать членом НАТО. Эксперты также полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

В настоящее время, по информации представительства Украины в НАТО, прорабатывается вопрос о присоединении Украины к ряду программ НАТО по поддержке и снабжению, что будет способствовать более глубокой интеграции вооруженных сил в систему обеспечения материально-техническими средствами государств-членов организации.