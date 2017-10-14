Порошенко объявил, что украинскую армию пополнят 200 единиц военной техники

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) получат 200 единиц военной техники, в том числе 62 танка. Об этом в субботу сообщил президент страны Петр Порошенко на церемонии присяги курсантов Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

"Сегодня прямо отсюда я отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники - 200 единиц, среди них - 62 танка", - сказал глава украинского государства.

Порошенко поздравил граждан с Днем защитника Украины, который отмечается в стране, а также выразил слова благодарности всем украинским военнослужащим.

Ранее украинцы отмечали День защитника Отечества 23 февраля, который пришел на смену Дню советской армии. Однако после событий на "майдане" и госпереворота новые власти решили отказаться от этой даты. В феврале 2015 года Порошенко предложил учредить специальный праздник - День защитника Украины - и сделать его выходным днем. Позднее Верховная рада одобрила изменения в трудовой кодекс, согласно которым его празднование назначено на 14 октября - день создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).