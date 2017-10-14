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Меркель: на саммите ЕС не будет принято решение о прекращении переговоров с Турцией

Международная панорама
14 октября, 11:22 дата обновления: 14 октября, 11:40 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, октября. /ТАСС

Канцлер Германии отметила, что Еврокомиссия должна подготовить доклад по данной теме

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БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Решение о прекращении переговоров с Турцией о ее вступлении в Евросоюз не будет принято на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в субботу в еженедельном видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства.

"Я говорила, что мы хотим обсудить ситуацию с Турцией, поэтому попросили Еврокомиссию подготовить доклад, конечно, мы не будем сейчас принимать какие-либо решения. Но я хотела бы послушать мнение своих коллег о том, какие выводы из этого мы можем сделать", - сказала она.

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В качестве одного из факторов, которые заставляют Берлин пересмотреть отношения с Анкарой, канцер ФРГ назвала массовые задержания, проводимые турецкими властями. "Есть много случаев, когда люди, с нашей точки зрения, несправедливо содержатся в заключении, потому что они с опасением следят за развитием политической ситуации в стране", - пояснила Меркель. "Конкретных решений я не ожидаю, но прогнозирую очень открытую дискуссию", - добавила она.

Отношения Германии и Турции осложнились в последние месяцы из-за целого ряда факторов, в том числе после задержания нескольких граждан ФРГ, среди которых есть журналисты и правозащитники. Во время предвыборной кампании Меркель обещала вынести на обсуждение Европейского совета вопрос формального прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 19-20 октября.

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