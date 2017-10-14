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СНБО Украины сообщил об успешных испытаниях противотанкового ракетного комплекса

Международная панорама
14 октября, 11:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, октября. /ТАСС

Испытания комплекса "Скиф" проходили как на Украине, так и за рубежом, уточнили в Совете нацбезопасности и обороны

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КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Украинские военные провели успешные испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Скиф". Об этом в субботу сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Ракетные испытания нового противотанкового ракетного комплекса "Скиф", которые проходили как на Украине, так и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, прошли успешно", - говорится в сообщении.

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По словам секретаря Совбеза Александра Турчинова "в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было уничтожить украинским "Скифом". Турчинов также уточнил, что ракеты ПТРК могут поражать "цели на расстоянии до 5,5 километров" и "прожигать броню толщиной до одного метра".

В конце прошлого года на Украине уже испытывали ракеты для РСЗО. Их характеристики не были названы официально, но ориентируясь на опубликованные в украинских СМИ фото и видеоматериалы, специалисты отмечали, что речь, по всей видимости, идет о "300-миллиметровой корректируемой ракете "Ольха" для использования в реактивной системе залпового огня "Смерч". Президент Украины Петр Порошенко в одном из своих заявлений также упоминал об испытания отечественного высокоточного снаряда "Ольха", который, по сути, является переделкой советского и российского реактивного снаряда к РСЗО "Смерч".

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