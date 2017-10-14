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Источник: временный глава ПАСЕ заявила о готовности встретиться с Володиным и Матвиенко

Международная панорама
14 октября, 12:55 UTC+3

По словам источника, Стелла Кириакидис намерена обсудить отношения между российским парламентом и ПАСЕ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Временный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ Стелла Кириакидис направила письмо спикерам верхней и нижней палат парламента РФ Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, в котором выразила готовность в ближайшее время встретиться для обсуждения отношений между Россией и ПАСЕ. Об этом ТАСС стало известно в кулуарах открывающейся в Санкт-Петербурге ассамблеи Межпарламентского союза.

"Она [Кириакидис] выражает признательность за приглашение к участию в работе ассамблеи МПС, но отмечает, что ПАСЕ не имеет возможности направить официального представителя", - привел собеседник агентства содержание письма временного спикера ПАСЕ. При этом Кириакидис "надеется в ближайшее время, когда представится подходящий случай, встретиться со спикерами палат парламента РФ для обсуждения отношений между российским парламентом и ПАСЕ и считает этот вопрос исключительно важным", добавил источник. По его словам, Кириакидис также пожелала Матвиенко и Володину "успешного проведения ассамблеи, тем самым выразила желание идти на конструктивный контакт с российской стороной".

Россия и ПАСЕ

В конце июня стало известно, что Россия приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно Москва предлагает внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции остались в силе: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ПАСЕ и ее миссий по наблюдению за выборами на пространстве СЕ. В ответ РФ заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В январе 2016 года делегация РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на тот год.

В конце апреля Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия спикеру ПАСЕ Педро Аграмунту из-за его поездки в Сирию совместно с депутатами Госдумы. На летней сессии ассамблеи в регламент ПАСЕ были приняты поправки, позволяющие объявлять импичмент ее председателю, и на октябрьской сессии мог быть поднят вопрос о смещении Аграмунта. Его полномочия на посту спикера ПАСЕ истекали в январе 2018 года. 6 октября Аграмунт подал заявление о добровольной отставке с поста главы ПАСЕ, во вторник ассамблея избрала нового председателя - Стеллу Кириакидис (Кипр).

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Персоны
Аграмунт, Педро Кириакидис, Стелла Володин, Вячеслав Викторович Матвиенко, Валентина Ивановна
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Кризис на Украине Разногласия между РФ и ПАСЕ
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