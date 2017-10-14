Акция в поддержку российских действий в Сирии проходит у посольства РФ в Париже

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Митинг в поддержку действий России в Сирии проходит в субботу у здания посольства РФ в Париже. Его организаторами выступают местные отделения ассоциаций "Союз сирийских патриотов" и "Союз сирийских студентов".

По данным организаторов, подобного рода акции проводятся в субботу и в других странах - в частности в Италии и Испании. "Мы собрались вместе, чтобы поблагодарить Россию за ее действия в Сирии. А также намерены тем самым продемонстрировать свое единство и стремление не допустить, чтобы нас разделяли религиозные или национальные противоречия", - говорится в заявлении ассоциаций.

У российского посольства собравшиеся развернули флаги России и Сирии, установили большой портрет президента Башара Асада. В ходе акции участниками будет передано послание послу РФ Александру Орлову и символический букет цветов в знак благодарности России. "Отделение "Союза сирийских студентов во Франции" выражает свою глубокую благодарность правительству Российской Федерации и дружественному российскому народу за понесенные им жертвы в ходе действий на сирийской земле. Кровь русских героев, пролитая в боях, смешалась с кровью их сирийских братьев", - подчеркивается в тексте послания.