В Сербии ждут визита Шойгу 20 октября - в День освобождения Белграда от фашистов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Спикер Народной скупщины Сербии Мая Гойкович заявила, что в Белграде ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу 20 октября - в день освобождения города от фашистов.
"В будущем году мы отметим 180-летие дипломатических отношений между нашим странами", - сказала Гойкович в субботу на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая состоялась на полях ассамблеи Межпарламентского союза, открывающейся в северной столице. "Мы ожидаем, что за это время осуществятся визиты высоких официальных лиц наших государств", - добавила она.
"20 октября мы ожидаем с визитом господина Сергея Шойгу, в этот день мы будем отмечать День освобождения Белграда от фашистов", - сказала сербский политик. "А в начале [2018] года запланирован визит господина [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова, он как раз касается 180-летия дипломатических отношений между нашими странами", - сообщила она.