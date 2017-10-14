Басурин: двое ополченцев ДНР погибли за сутки от обстрелов с украинской стороны

ДОНЕЦК, 14 октября. /ТАСС/. Двое ополченцев провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом в субботу сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"Защищая республику, погибли два военнослужащих вооруженных сил ДНР", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Басурин также добавил, что украинские подразделения за сутки выпустили почти 78 мин и снарядов по территории республики. "На донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение боевой машины пехоты, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам 12 населенных пунктов выпущено четыре танковых снаряда, 26 мин калибра 120 мм и 48 мин калибра 82 мм", - уточнил он. На горловском направлении, по словам представителя оборонного ведомства, под обстрелами украинских подразделений оказались районы поселков Зайцево и Озеряновка.

Ранее в оборонном ведомстве республики сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв 14 населенных пунктов ДНР.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено ко Дню знаний и началу учебного года. Однако обстрелы продолжились. Уже днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны, Киев также обвиняет республики в нарушении перемирия.