Медведчук: украинская власть пытается законодательно наказать граждан за поездки в РФ

КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Введение административной ответственности для украинских чиновников за посещение России направлено для пополнения киевской казны или наказания своих же граждан. Такое мнение в субботу выразил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Предложение ввести административную ответственность за нарушение запрета о въезде в Россию в виде штрафа госслужащим от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан не соответствует заявленным целям и мотивам. То ли таким образом народные избранники решили пополнить казну, то ли просто наказать украинских граждан за посещение России", - прокомментировал законодательную инициативу Медведчук.

Группа депутатов Верховной рады инициировала рассмотрение в парламенте вопроса о временном ограничении въезда украинским госслужащим в Россию. Исключение составляют поездки сотрудников дипломатических служб, а также выезд с целью срочной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Законопроектом предусмотрена административная ответственность за нарушение данного ограничения. Авторами документа выступили депутаты фракции "Блока Петра Порошенко" (БПП) Андрей Немировский и Андрей Шинькович и внефракционный Андрей Денисенко.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предложила принять закон об уголовной ответственности для украинских чиновников за посещение России.