Верховный комиссар ООН по правам человека поддерживает французский проект реформы Совбеза

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Проект Франции по реформированию ООН в вопросе ограничения вето в Совете Безопасности в случаях геноцида и массовых зверств очень интересен и станет огромным шагом вперед для организации. Такое мнение в интервью газете Tribune de Geneve выразил в пятницу Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.
"Есть реформа, которая кажется мне интересной - та, которая выдвинута Францией. Это свод правил хорошего тона, который предусматривает что пять постоянных членов Совета Безопасности не используют право вето в случае геноцида или преступлений против человечности. <...> Если проект будет принят, то это будет огромным шагом вперед", - заявил Зейд.
В сентябре государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан на заседании в штаб-квартире ООН, посвященном вопросу вето сообщил, что почти 100 государств поддержали инициативу Парижа и Мехико о добровольном отказе постоянных членов Совета Безопасности ООН от использования права вето при рассмотрении действий в ответ на геноцид и другие широкомасштабные преступления.