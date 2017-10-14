Шульц предложил подумать над введением мусульманских праздников в Германии

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц поддержал выдвинутое в начале недели главой МВД страны и представителем консервативного Христианско-демократического союза предложение подумать о введении мусульманских праздников. Об этом он заявил в субботу агентству DPA.

"Нужно подумать над этим", - сказал он, отметив, что озвученная инициатива уже вызвала неоднозначную реакцию. "Я обратил внимание на то, как [главу МВД] Томаса де Мезьера буквально запинали однопартийцы", - добавил Шульц.

В понедельник де Мезьер выразил готовность обсудить вопрос учреждения мусульманских праздников в Германии в определенных регионах страны. Он напомнил, что в федеральных землях с преимущественно католическим населением, в таких как Бавария, Баден-Вюртемберг и других, официальным праздником и соответственно выходным является, например, День всех святых. "Там, где проживает много мусульман, почему бы не подумать о мусульманском празднике", - добавил министр.